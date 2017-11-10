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ГПУ проверяет причастность Данилюка к преступлениям Януковича

Пятница, 10 ноября 2017, 11:14

Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 27 октября, передают в пятницу "Українські новини".

В судебных материалах в частности идет речь, что участники преступной организации (Януковича и его окружения) в течение января 2010 - февраля 2014 годов совершали преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики.

А именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи ОВГЗ и прочее. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд гривен.

Согласно указу Януковича от 2 июля 2010 года, был создан координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при президенте.

Отмечается, что уже в настоящее время у ГПУ возникла необходимость проверки версии возможной причастности должностных лиц указанного координационного центра к преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением.

Министр финансов Александр Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации президента, тогда как его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были работниками центра.

Генпрокуратура уточняет, что речь идет о тех работниках центра, которые впоследствии учредили благотворительные организации "Центр реформ" и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Центра реформ" являются Александр Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко.

Учредителями "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михеилом Саакашвили.

27 октября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка по счетам обеих центров.

Как сообщалось, 18 августа Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы.

В начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком.

Несмотря на это, в начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку министра финансов Александра Данилюка.

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Темы: ЯнуковичГенпрокуратураМинфин
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