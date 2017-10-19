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Кривава ДТП у Харкові: уряд готує жорсткі покарання для водіїв

Четвер, 19 жовтня 2017, 10:26

У Кабінеті міністрів розробляють більш жорстку систему контролю поведінки водіїв на дорогах, яка б звела смертність у ДТП нанівець.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні у нас чергове обговорення спільно з МВС, МОЗ, Міносвіти, народними депутатами заходів зі зниження до 0 смертності на українських автошляхах. Протягом тижня вони будуть узгоджені і розпочнуться з 1 січня 2018 року", - пише він.

За словами Омеляна, його міністерство, зокрема, наполягає на обмеженні швидкості руху транспорту у містах до 50 км/год, запровадженні "драконівських штрафів" за перевищення швидкісного режиму, непристебнутий пасок безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей, використання мобільного без засобів hands-free.

Він розповів, що на нові заходи, окрім фінансування з дорожнього фонду України, передбачено близько 500 мільйонів гривень з коштів секторальної підтримки ЄС. Вони підуть на обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні.

Як повідомлялося, 18 жовтня ввечері у Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка.

Українська правда

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Теми: автоКабінет міністрівОмелянДТПзаконодавство
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