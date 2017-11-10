Правительство подготовило ужесточение наказаний для нарушителей ПДД
Кабинет министров подготовил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения.
Об этом шла речь на внеочередном заседании правительства в пятницу.
Во-первых, Кабмин предлагает ужесточить уголовную ответственность пьяных водителей, ставших виновниками ДТП с жертвами.
За такое нарушение, повлекшее средние телесные повреждения, хотят сажать на срок и с лишением права вождения на 3-5 лет, в случае тяжелых повреждений или гибели - на 7-12 лет с лишением права вождения на 5-10 лет.
Также в предложенных изменениях в законодательство содержится предложение увеличить штраф за превышение на 50 км/ч максимально разрешенной скорости с 510 до 3 400 гривен.
Кроме того, за управление машиной без водительского удостоверения предлагается увеличить штраф с 510 грн до 10 200 грн, а при повторном таком правонарушении - до 40 800.
Также предлагается выдавать первое водительское удостоверение не на 30 лет, как сейчас, а на 2 года. И если в течение этого срока водитель совершает не более 2 нарушений, то после него он уже получает права на 30 лет.
Кабинет министров согласовал эти проекты законов, но поручил МВД в течение 3 дней доработать их с учетом предложений, которые были озвучены на заседании.
Кабмин рассчитывает, что парламент рассмотрит эти предложения уже на следующей пленарной неделе, 14-17 ноября.
#Кабмін погодив посилення покарання за порушення правил дорожнього руху 👉🏼 https://t.co/5outcAOLaN#новини #МВС pic.twitter.com/4y4bqmqy7W— МВС України (@MVS_UA) November 10, 2017
Как сообщалось, правительство начало разрабатывать более жесткую систему контроля поведения водителей на дорогах после того, как в Харькове произошло ужасное ДТП, в котором погибли 6 человек.
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Евгений Кизилов, УП