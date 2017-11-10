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Суд призначив 5 мільйонів застави викритому на хабарі голові Госпсуду Сумщини

П'ятниця, 10 листопада 2017, 15:43

Суд 8 листопада обрав підозрюваному в хабарництві голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку запобіжний захід у вигляді 5 мільйонів гривень застави.

Про це розповідає у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, таким чином Солом’янський райсуд Києва лише частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Вони просили взяти суддю під варту.

Додатково суд ухвалив покласти на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки: прибувати на перший виклик детективів, прокурора та суду, не відлучатись за межі населеного пункту без дозволу, здати закордонний паспорт та інші документи, які надають право виїзду за кордон.

Зазначається, що повне рішення суду буде оголошене 13 листопада, після чого прокурори САП вирішать питання подання апеляційної скарги на вказане рішення суду.

 
Олександр Коваленко
sumy.today

Як повідомлялося, 1 листопада Служба безпеки України викрила Коваленка на вимаганні понад 26 тисяч доларів хабаря за "вирішення" земельного питання.

5 листопада Коваленко звільнився, а 7-го числа Вища рада правосуддя дала згоду на його арешт.

Українська правда

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Теми: судхабарСуми
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