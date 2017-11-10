Порошенко виступає за ліквідацію подвійних реєстрів на землю
П'ятниця, 10 листопада 2017, 18:25
Президент Петро Порошенко заявив, що потрібно ліквідувати подвійні реєстри на земельні ділянки.
Про це він розповів на засіданні Національної ради реформ, передає "Укрінформ".
"Треба ліквідувати подвійні реєстри, які є атмосферою для рейдерських захоплень землі. У нас має бути один реєстр. Пропонується авторським колективом, щоб він був у Держгеокадастрі. Але питання до цього - це має бути лише сервісна і контрольна функція", - сказав Порошенко.
Він додав, що "ніхто не може зупинити, підвісити і чекати стимулюючих кроків для прискорення цієї реєстрації".