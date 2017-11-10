Порошенко выступает за ликвидацию двойных реестров на землю

Президент Петр Порошенко заявил, что нужно ликвидировать двойные реестры на земельные участки.

Об этом он рассказал на заседании Национального совета реформ, передает "Укринформ".

"Надо ликвидировать двойные реестры, которые являются атмосферой для рейдерских захватов земли. У нас должен быть один реестр. Предлагается авторским коллективом, чтобы он был в Держгеокадастре. Но вопрос до этого - это должна быть только сервисная и контрольная функция", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "никто не может остановить, подвесить и ждать стимулирующих шагов для ускорения этой регистрации".