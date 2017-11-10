Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко выступает за ликвидацию двойных реестров на землю

Пятница, 10 ноября 2017, 18:25

Президент Петр Порошенко заявил, что нужно ликвидировать двойные реестры на земельные участки.

Об этом он рассказал на заседании Национального совета реформ, передает "Укринформ".

"Надо ликвидировать двойные реестры, которые являются атмосферой для рейдерских захватов земли. У нас должен быть один реестр. Предлагается авторским коллективом, чтобы он был в Держгеокадастре. Но вопрос до этого - это должна быть только сервисная и контрольная функция", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "никто не может остановить, подвесить и ждать стимулирующих шагов для ускорения этой регистрации".

Темы: Порошенкоземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: