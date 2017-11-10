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Польща не підтвердила заборону на в'їзд В'ятровичу - Клімкін

П'ятниця, 10 листопада 2017, 22:26

Польща офіційно не підтвердила введення заборони на в'їзд голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передають "Українські Новини".

"Польська сторона нам цього не підтверджує. Ми намагалися це з'ясувати в міністерстві закордонних справ Польщі", - сказав міністр.

Нагадаємо, польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі "Європейській правді" повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

Пізніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що офіційного підтвердження заборони голові Інституту національної пам’яті України Володимиру В’ятровичу на в’їзд до Польщі наразі немає.  

Теми: ПольщаКлімкін
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