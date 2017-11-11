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Присягу приняли 113 судей нового Верховного суда

Суббота, 11 ноября 2017, 11:55
Присягу приняли 113 судей нового Верховного суда

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении 113 судей нового Верховного суда.

Об этом сообщил замглавы Администрации президента Алексей Филатов, передают "Українські новини".

"Я верю в новый Верховный суд, верю, что все у нас получится", - сказал Порошенко на церемонии присяги судей.

Также Порошенко заявил, что намерен вместе с законопроектом об антикоррупционном суде подать проект закона о военном суде.

"Мы открываем новую страницу в истории правосудия в нашей стране", - отметил Порошенко, пишет "Интерфакс-Украина". 

Порошенко добавил, что новый Верховный суд - "кардинально обновленный по сравнению с предыдущим". 

По его словам, благодаря принятому закону об изменениях в ряд процессуальных кодексов устанавливаются другие правила судебного процесса – "эффективного, быстрого и удобного для всех его участников", а осовременивание административного судопроизводства упростит защиту граждан в отношениях с государством.

Больше о новоизбранных судьях ВС читайте тут: "Новый" Верховный Суд: реформа, которой не было".

Темы: Верховный судПорошенко
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