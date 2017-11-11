Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко нагородив російського генерала за “розвиток республіки”

Субота, 11 листопада 2017, 16:18

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко нагородив годинником заступника Генштабу Збройних сил Росії Сергія Істракова за "розвиток республіки".

Відповідне "розпорядження" опубліковане на сайті бойовиків.

"За вагомий особистий внесок у становлення і розвиток "Донецької Народної Республіки" розпоряджаюся нагородити годинником від глави "Донецької Народної Республіки" Істракова Сергія Юрійовича", - говориться в "документі".

Як відомо, Головне управління розвідки України називає Істракова відповідальним за ведення бойових дій на українській території.

Зокрема, на сайті розвідки зазначено, що Істраков "у 2013 - 2014 роках виконував обов’язки Головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ та безпосередньо відповідав за їхню готовність до виконання завдань на території України в ході збройної агресії РФ".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОЗахарченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: