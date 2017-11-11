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Захарченко наградил российского генерала за "развитие республики"

Суббота, 11 ноября 2017, 16:18

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко наградил часами заместителя Генштаба Вооруженных сил России Сергея Истракова за "развитие республики".

Соответствующее "распоряжение" опубликовано на сайте боевиков.

"За весомый личный вклад в становление и развитие "Донецкой Народной Республики" распоряжаюсь наградить часами от главы "Донецкой Народной Республики" Истракова Сергея Юрьевича", - говориться в "документе".

Как известно, Главное управление разведки Украины называет Истракова ответственным за ведение боевых действий на украинской территории.

В частности, на сайте разведки указано, что Истраков "в 2013 - 2014 годах исполнял обязанности Главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ и непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины в ходе вооруженной агрессии РФ".

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОЗахарченко
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