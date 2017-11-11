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Трамп і Путін говорили про Україну, але "без деталей"

Субота, 11 листопада 2017, 17:54
Трамп і Путін говорили про Україну, але без деталей
ВВС

Президенти РФ та США Володимир Путін і Дональд Трамп говорили про Україну під час зустрічі у суботу, але розмова була "без деталей". 

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Україна звучала (на зустрічі Путіна і Трампа), констатувалося, що ситуація складна, але (детальної) розмови не було", - заявив Пєсков.

Також він зазначив, що відсутність повноформатної двосторонньої зустрічі Путіна з Трампом було компенсовано численними контактами на полях саміту АТЕС у Дананзі. 

Раніше Путін заявив, що зустріч з президентом США не відбулася, тому що "відносини Росії і США не вийшли з кризи". Він підкреслив, що Москва зацікавлена ​​у тому, щоб перегорнути цю сторінку. 

"Що стосується окремої зустрічі з Трампом, по-перше, це було пов'язано з графіком його роботи і з моїм графіком. І з таким формальностям протоколу, з якими нашим командам, на жаль, впоратися не вдалося", - сказав Путін, 

"Ну, будуть покарані за це", - додав він. 

Як зазначив Трамп у свою чергу, йому вдалося трохи поспілкуватися з Путіним на полях саміту у Дананзі. Зокрема він заявив, що знову запитав президента РФ, чи втручався він у вибори в США. 

Раніше у Кремлі заявляли, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зустрінуться у В'єтнамі 10 листопада, однак лідери країн лише потисли один одному руки під час фотосесії на саміті АТЕС у В'єтнамі.

Теми: ПутінТрамп
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