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Трамп и Путин говорили об Украине, но "без деталей"

Суббота, 11 ноября 2017, 17:54
Трамп и Путин говорили об Украине, но без деталей
ВВС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили об Украине во время встречи в субботу, но разговор был "без деталей".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Украина звучала (на встрече Путина и Трампа), констатировалось, что ситуация сложная, но (детального) разговора не было", - заявил Песков.

Также он отметил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи Путина с Трампом было компенсировано множественными контактами на полях саммита АТЭС в Дананге. 

Ранее Путин заявил, что встреча с президентом США не состоялась, потому что "отношения России и США не вышли из кризиса". Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы перевернуть эту страницу.

"Что касается отдельной встречи с Трампом, во-первых, это связано с графиком его работы и с моим графиком. И с формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось", - сказал Путин,

"Ну, будут наказаны за это", - добавил он.

Как отметил Трамп в свою очередь, ему удалось немного пообщаться с Путиным на полях саммита в Дананге. В частности он заявил, что снова спросил президента РФ, вмешивался ли он в выборы в США. 

Ранее в Кремле заявляли, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся во Вьетнаме 10 ноября, однако лидеры стран только пожали друг другу руки во время фотосессии на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Темы: ПутинТрамп
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