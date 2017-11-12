Маккейн: доверие Трампа к Путину - угроза нацбезопасности США

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что доверие Трампа словам Путина о невмешательстве РФ в американские выборы угрожает нацбезопасности страны.

Об этом сообщает официальный сайт политика.

"Нет никакой "Америки прежде всего", когда доверяешь словам полковника КГБ, а не ЦРУ", - говорится в заявлении.

"Владимира Путина не беспокоят интересы Америки. Верить в обратное - это не просто наивно, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", - убежден Маккейн.

Как сообщалось, во время саммита во Вьетнаме президент США Дональд Трамп заявил, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы, и этому можно верить.

В то же время ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы в США.