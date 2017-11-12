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В РФ звинуватили "негнучких американців" через зрив зустрічі Трампа і Путіна

Неділя, 12 листопада 2017, 16:45
В РФ звинуватили негнучких американців через зрив зустрічі Трампа і Путіна

Повноформатні переговори президентів РФ та США не відбулися на полях саміту АТЕС через відсутність гнучкості в підходах служби протоколу Дональда Трампа.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС

"Ми намагалися узгодити окрему повноформатну зустріч і ця робота велася протокольними та іншими каналами", - заявив Пєсков, пояснюючи, чому Путін і Трамп провели кілька контактів "на ногах", а не повноцінні переговори.

"Цього разу американська сторона, незважаючи на всі намагання нашої команди, не запропонувала жодних альтернативних варіантів: було запропоновано один час, який не підходив російській стороні, і одне місце - приміщення, орендоване американською стороною, хоча зустріч мала проходити на російській території" , - додав прес-секретар Путіна.

"Американці не проявили гнучкості і альтернативних пропозицій не надали", - додав він.

Як відомо, президенти Володимир Путін і Дональд Трамп так і не поспілкувалися на прийомі у в'єтнамському Дананзі на честь лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відсутність повноформатної двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа було компенсовано множинними контактами на полях саміту АТЕС. 

Сам Путін зазначив, що зустріч з президентом США не відбулася, тому що "відносини Росії і США не вийшли з кризи".

Білий дім раніше повідомляв, що у президента США не буде окремої зустрічі з російським колегою у В'єтнамі, а в Кремлі заявили, що Трамп і Путін зустрінуться.

Теми: ТрампПутінРосіяСША
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