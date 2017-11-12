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Іспанський прем’єр закликав Каталонію голосувати на дострокових виборах

Неділя, 12 листопада 2017, 22:22

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой під час свого візиту до Каталонії закликав місцевих мешканців голосувати у дострокових регіональних виборах.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми хочемо повернути Каталонію, яка належить всім, з демократією та свободою, ми цього досягнемо, якщо мовчазна більшість перетворить свій голос на голосування", - сказав Рахой.

Зазначається, що його візит до Барселони відбувся на другий день після того, як каталонських рух за незалежність провів масовий протест у місті. Люди вимагали звільнення своїх лідерів та визнання Каталонської республіки незалежною державою.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіон.

Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду, зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу.

Дострокові регіональні вибори в Каталонії мають відбутися 21 грудня.

Теми: ІспаніяКаталонія
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