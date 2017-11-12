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Испанский премьер призвал Каталонию голосовать на досрочных выборах

Воскресенье, 12 ноября 2017, 22:22

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время своего визита в Каталонию призвал местных жителей голосовать на досрочных региональных выборах.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит всем, с демократией и свободой, мы этого достигнем, если молчаливое большинство превратит свой голос на голосование", - сказал Рахой.

Отмечается, что его визит в Барселону состоялся на следующий день после того, как каталонское движение за независимость провело массовый протест в городе. Люди требовали освобождения своих лидеров и признание Каталонской республики независимым государством.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания применила статью 155 Конституции, введя прямое управление в регион.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительства, злоупотреблении государственными средствам. Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть - под арестом или отпущена под залог.

Досрочные региональные выборы в Каталонии должны состояться 21 декабря.

Темы: ИспанияКаталония
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