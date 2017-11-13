Ватажок бойовиків ОРДО наказав вилучати у місцевих жителів урожай

Ватажок бойовиків окупованих територій Донецької області Олександр Захарченко наказав передавати в держвласність весь вирощений урожай сільгоспрослин, овочів, фруктів, винограду та іншого.

Відповідний "наказ", був опублікований на сайті псевдоутворення.

"Урожай сільськогосподарських рослин і плодів чагарників, виноградників і дерев, вирощений на самовільно використаних земельних ділянках державної та муніципальної форм власності, є власністю "Донецької Народної Республіки", - наголошується в тексті.

Згідно з наказом бойовиків, "юридичним і фізичним особам - підприємцям та фізичним особам забороняється розпоряджатися врожаєм, отриманим в результаті самовільного використання земельних ділянок".

Даним "документом" так званому "міністерству доходів і зборів ДНР" надається право "безперешкодного доступу до місць зберігання (вирощування) врожаю", а також дозволяється його вилучати.

Також повідомляється, що якщо місцеві жителі будуть "самовільно" розпоряджатися самостійно вирощеним урожаєм, то вони будуть зобов'язані відшкодувати його вартість.

"Такі кошти вважаються коштами, отриманими від реалізації безхазяйного, конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність "Донецької Народної Республіки" і повинні надходити до республіканського або місцевого бюджету", - сказано в "наказі".

Крім того, за наказом Захарченка, так зване "міністерство агропромисловості" зобов'язане надавати інформацію про кожний факт "незаконного використання земельних ділянок, їх розробки і вирощеного врожаю сільськогосподарських рослин і плодів чагарників, виноградників і дерев на таких земельних ділянках".

Як відомо, подібні заходи діяли в 1932 році під час голодомору, коли під приводом того, що розкуркулені селяни розкрадають вантажі з товарних потягів, колгоспне і кооперативне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна.

У народі він отримав назву "закон про п'ять колосків", оскільки винним в розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному полі кілька колосків пшениці. За його порушення загрожував розстріл.

За перший рік дії нового закону по ньому були засуджені 150 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували на кордоні з Росією, на підконтрольній бойовикам території, вантажівки з пшеницею, які виїжджають в РФ.