Главарь боевиков ОРДО приказал изымать у местных жителей урожай

Главарь боевиков оккупированных территорий Донецкой области Александр Захарченко приказал передавать в госсобственность весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

Соответсвующий "указ", был опубликован на сайте псевдобразования.

"Урожай сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев, выращенный на самовольно использованных земельных участках государственной и муниципальной форм собственности, является собственностью "Донецкой Народной Республики", - отмечается в тексте.

Согласно указу боевиков, "юридическим и физическим лицам - предпринимателям и физическим лицам запрещается распоряжаться урожаем, полученным в результате самовольного использования земельных участков".

Данным "документом" так называемому "министерству доходов и сборов ДНР" предоставляется право "беспрепятственного доступа к местам хранения (выращивания) урожая", а также разрешается его изымать.

Также сообщается, что если местные жители будут "самовольно" распоряжаться самостоятельно выращенным урожаем, то они будут обязаны возместить его стоимость.

"Такие средства считаются средствами, полученными от реализации бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность "Донецкой Народной Республики" и должны поступать в республиканский или местный бюджет", - сказано в "указе".

Кроме того, по приказу Захарченко, так называемое "министерство агропромышленности" обязано предоставлять информацию о каждом факте "незаконного использования земельных участков, их разработкой и выращенного урожая сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев на таких земельных участках".

Как известно, подобные меры действовали в 1932 году во время голодомора, когда под предлогом того, что раскулаченные крестьяне разворовывают грузы из товарных поездов, колхозное и кооперативное имущество, Сталин предложил новый репрессивный закон об охране государственного имущества.

В народе он получил название "закон о пяти колосках", поскольку виновным в хищении государственного имущества фактически был каждый, кто без разрешения собрал на колхозном поле несколько колосков пшеницы. За его нарушение грозил расстрел.

За первый год действия нового закона по нему были осуждены 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на границе с Россией, на подконтрольной боевикам территории, грузовики с пшеницей, которые выезжают в РФ.