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Цього тижня Рада хоче розглянути закон про прапор і тризуб

Понеділок, 13 листопада 2017, 11:07

Верховна Рада планує у четвер, 16 листопада, розглянути законопроект про державні символи України.

З такою пропозицією на погоджувальній раді виступив спікер парламенту Андрій Парубій.

"У четвер я пропоную розпочати нашу роботу з розгляду проекту закону про державні символи України, який би скоригував питання і прапора, і тризуба, і усіх наших державних символів", - заявив він.

За словами голови ВР, над цим законопроектом комітет працював дуже довго, і, нарешті, він може бути винесений на розгляд Ради.

Як відомо, зараз у ВР зареєстровані два законопроекти з цього питання - 4103 "Про державні символи України" від 18 лютого 2016 року та 4103-1 "Про державні символи України, порядок їх використання та захисту" від 3 березня 2016 року.

Вони пропонують врегулювати питання опису, використання та захисту державних символів України.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавствосимволіка
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