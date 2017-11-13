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На этой неделе Рада хочет рассмотреть закон о флаге и трезубце

Понедельник, 13 ноября 2017, 11:07

Верховная Рада планирует в четверг, 16 ноября, рассмотреть законопроект о государственных символах Украины.

С таким предложением на согласительном совете выступил спикер парламента Андрей Парубий.

"В четверг я предлагаю начать нашу работу с рассмотрения проекта закона о государственных символах Украины, который бы скорректировал вопрос и флага, и трезубца, и всех наших государственных символов", - заявил он.

По словам председателя ВР, над этим законопроектом комитет работал очень долго, и, наконец, он может быть вынесен на рассмотрение Рады.

Как известно, сейчас в ВР зарегистрированы два законопроекта по этому вопросу - 4103 "О государственных символах Украины" от 18 февраля 2016 года и 4103-1 "О государственных символах Украины, порядок их использования и защиты" от 3 марта 2016 года.

Они предлагают урегулировать вопрос описания, использования и защиты государственных символов Украины.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательствосимволика
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