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Сущенку дозволили зустрітися з дружиною і дочкою

Понеділок, 13 листопада 2017, 14:55

Український журналіст Роман Сущенко, незаконно затриманий в Росії, отримав право на побачення з дружиною і дочкою 20 листопада.

Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Сущенко досі перебуває у російському СІЗО.

Українська правда

Теми: СущенкоЗМІРосіяполітв'язні
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