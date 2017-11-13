Сущенко разрешили встретиться с женой и дочерью

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно задержанный в России, получил право на свидание с женой и дочерью 20 ноября.



Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.



Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.



24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.



Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.



Украинская правда