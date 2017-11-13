АП направила до НАЗК звернення активістів про перевірку Гелетея

Адміністрація президента відмовилась проводити службове розслідування щодо начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея, якого підозрюють у використанні підлеглих як обслугу і водіїв.

Про це йдеться у відповіді АП на лист "Центру протидії корупції", з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання службового становища Гелетеєм.

У відповіді зазначається, що звернення ЦПК щодо Гелетея адміністрацією президента передано до НАЗК "для розгляду згідно із компетенцією".

На думку юриста громадської організації Андрія Савіна, перевірку повинна була виконувати саме АП.

"Згідно з законом про державну охорону, саме президентові підпорядковується УДО, а відтак на Банковій мали би провести службову перевірку – хто і чому використовує держохоронців як лакеїв на своїх приватних заходах", – зазначив Савін.

Раніше повідомлялося, що ЦПК звернулася до Адміністрації президента з проханням розслідувати діяльність начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея.

Юристи організації звернули увагу на те, що 28 серпня під час святкування ювілею Гелетея військовослужбовці УДО "були задіяні не задля виконання завдань із забезпечення безпеки, а в якості обслуговуючого цей захід персоналу": звіряли списки гостей, приймали квіти і подарунки від них, відчиняли двері при виході з авто, а один із військовослужбовців був особистим водієм членів родини Гелетея.

Як відомо, раніше журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджували, що Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.

Також журналісти заявили, що працівники УДО обслуговували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка.