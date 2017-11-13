Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АП направила в НАПК обращение активистов о проверке Гелетея

Понедельник, 13 ноября 2017, 14:58

Администрация президента отказалась проводить служебное расследование в отношении начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея, которого подозревают в использовании подчиненных как обслугу и водителей.

Об этом говорится в ответе АП на письмо "Центра противодействия коррупции", с просьбой провести служебное расследование относительно возможного использования служебного положения Гелетеем.

В ответе говорится, что обращение ЦПК по Гелетею администрацией президента передано в НАПК "для рассмотрения согласно с компетенций".

По мнению юриста общественной организации Андрея Савина, проверку должна была выполнять именно АП.

"Согласно закону о государственной охране, именно президенту подчиняется УГО, а значит именно на Банковой должны были провести служебную проверку - кто и почему использует госохранников как лакеев на своих частных мероприятиях", - отметил Савин.

Ранее сообщалось, что ЦПК обратилась в Администрацию президента с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Юристы организации обратили внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала": сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто, а один из военнослужащих был личным водителем членов семьи Гелетея.

Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Также журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Украинская правда
Темы: УГОАдминистрация президентаНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
УГО
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: