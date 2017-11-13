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Сенцова помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі

Понеділок, 13 листопада 2017, 18:42
Сенцова помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі
Радіо Свобода

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, якого незаконно засудили і утримують у Росії, помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі.

Про це повідомило видання "Медиазона" з посиланням на телеграм-сторінку керівника міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чікова.

За його словами, Сенцова в колонії відвідав його адвокат Дмитро Дінзе.

"Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО. Здоровий, передавав всім привіт!"- розповів Чіков.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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