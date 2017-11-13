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Сенцова поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале

Понедельник, 13 ноября 2017, 18:42
Сенцова поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале
Радио Свобода

Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, которого незаконно осудили и содержат в России, поместили в штрафной изолятор колонии на Ямале.

Об этом сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на телеграмм-страницу руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.

По его словам, Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здоров, передавал всем привет!", - рассказал Чиков.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

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Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
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