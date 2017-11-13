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В Росії хочуть оголосити "Радіо Свободу" і "Голос Америки" "іноземними агентами"

Понеділок, 13 листопада 2017, 22:05

Російські законодавці готують законопроект, згідно з яким змусять деякі західні видання реєструватися в РФ, як "іноземні агенти".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на першого заступника голови фракції "Єдиної Росії" в Держдумі Андрія Ісаєва.

Під дію майбутнього закону можуть потрапити американські CNN, "Радіо Свобода", "Голос Америки" і німецька Deutsche Welle.

Приводом для законопроекту стало зобов’язання міністерства юстиції США зареєструвати російського закордонного мовника RT відповідно до закону про "іноземних агентів". Таку саму реєстрацію вимагають і від російського держагентства новин Sputnik.

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і посяганні на свободу слова.

У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.

Згодом міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб говорилося, що Росія втрутилася в президентські вибори  2016 року. Окремо в цьому звіті названо телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".

Теми: РосіяЗМІ
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