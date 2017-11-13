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В России хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки" "иностранными агентами"

Понедельник, 13 ноября 2017, 22:05

Российские законодатели готовят законопроект, согласно которому заставят некоторые западные издания регистрироваться в РФ, как "иностранные агенты".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева.

Под действие будущего закона могут попасть американские CNN, "Радио Свобода", "Голос Америки" и немецкая Deutsche Welle.

Поводом для законопроекта стало обязательство министерства юстиции США зарегистрировать российского зарубежного вещателя RT соответствии с законом об "иностранных агентах". Такую же регистрацию требуют и от российского госагентства новостей Sputnik.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ограничением" российских СМИ в США.

Впоследствии министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", которые работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".

В обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентских выборах 2016 года. Отдельно в этом отчете названы телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля".

Темы: РосcияСМИ
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