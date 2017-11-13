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Transparency International закликала владу захистити антикорупційних активістів

Понеділок, 13 листопада 2017, 23:53
Transparency International закликала владу захистити антикорупційних активістів

Міжнародна організація Transparency International закликала українську владу захистити антикорупційних активістів.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"З урахуванням поширення нападів, TI Україна закликає владу захистити громадянське суспільство від насильства, включно з фізичним побиттям, з яким стикаються активісти", - йдеться у заяві.

Transparency International згадала побиття антикорупційних активістів у Харкові, Полтаві та Одесі. Організація також підкреслила, що подібні повідомлення надходили від журналістів-розслідувачів з Києва.

"TІ Україна також стала мішенню інформаційної атаки через свою роботу, пов’язану з поверненням активів, які, як вважається, викрав колишній президент Віктор Янукович. Інші громадські організації зазнали нелегальних перевірок та судових розглядів", - наголосили у прес-службі.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

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