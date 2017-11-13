Transparency International закликала владу захистити антикорупційних активістів
Міжнародна організація Transparency International закликала українську владу захистити антикорупційних активістів.
Про це повідомляє прес-служба організації.
"З урахуванням поширення нападів, TI Україна закликає владу захистити громадянське суспільство від насильства, включно з фізичним побиттям, з яким стикаються активісти", - йдеться у заяві.
Transparency International згадала побиття антикорупційних активістів у Харкові, Полтаві та Одесі. Організація також підкреслила, що подібні повідомлення надходили від журналістів-розслідувачів з Києва.
"TІ Україна також стала мішенню інформаційної атаки через свою роботу, пов’язану з поверненням активів, які, як вважається, викрав колишній президент Віктор Янукович. Інші громадські організації зазнали нелегальних перевірок та судових розглядів", - наголосили у прес-службі.
Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".
Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.
Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.