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Transparency International призвала власть защитить антикоррупционных активистов

Понедельник, 13 ноября 2017, 23:53
Transparency International призвала власть защитить антикоррупционных активистов

Международная организация Transparency International призвала украинскую власть защитить антикоррупционных активистов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"С учетом распространения нападений, TI Украина призывает власть защитить гражданское общество от насилия, с которым сталкиваются активисты", - говорится в заявлении.

Transparency International вспомнила избиения антикоррупционных активистов в Харькове, Полтаве и Одессе. Организация также подчеркнула, что подобные сообщения поступали от журналистов-расследователей из Киева.

"TІ Украина также стала мишенью информационной атаки через свою работу, связанную с возвращением активов, которые, как считается, похитил бывший президент Виктор Янукович. Другие общественные организации были подвергнуты нелегальным проверкам и судебным разбирательствам", - отметили в пресс-службе.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

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