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Українська діаспора закликала Канаду очолити миротворчу місію ООН на Донбасі

Вівторок, 14 листопада 2017, 03:53
Павло Грод

Українська діаспора у Канаді закликала Оттаву очолити миротворчу місію ООН на Донбасі.

Про це у статті для видання The Hill Times заявив президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

"Канаді варто скористатися власним досвідом і оголосити міжнародній спільноті про готовність у найближчому майбутньому очолити миротворчу місію в Україні. Оттаві слід швидко визначити потреби, масштаб та необхідні ресурси для повноформатної та ефективної миротворчої місії на сході України", - наголосив Грод.

За його словами, суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді "розпочати робити це негайно".

Грод також підкреслив необхідність надати Україні сучасне летальне озброєння, аби "підвищити ціну будь-якої можливої загарбницької операції РФ".

Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела звідти своїх військових.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаКанадамиротворціООНДонбас
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