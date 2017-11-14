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Украинская диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе

Вторник, 14 ноября 2017, 03:53
Украинская диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе
Павел Грод

Украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.

Об этом в статье для издания The Hill Times заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

"Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Оттаве следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины", - отметил Грод.

По его словам, существенное присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде "начать делать это немедленно".

Грод также подчеркнул на необходимости предоставить Украине современное летальное вооружение, чтобы "повысить цену любой возможной операции РФ".

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела оттуда свои войска.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

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Темы: УкраинаКанадамиротворцыООНДонбасс
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