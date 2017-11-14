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Винуватця смертельної ДТП у Києві затримали - Шкіряк

Вівторок, 14 листопада 2017, 04:37
Винуватця смертельної ДТП у Києві затримали - Шкіряк

Співробітника МВС Володимира Найду, який спричинив смертельну ДТП у Києві, затримали.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Винуватець смертельного ДТП на розі Туполєва і Стеценка затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру запобіжного заходу", - повідомив Шкіряк.

"За останньою інформацією, правопорушник все-таки здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю. На місці ДТП він відмовився проходити тест", - додав радник міністра.

Як повідомлялося, у столиці на вулиці Стеценка водій Mazda врізався у машину Mitsubishi Colt - пасажир Mitsubishi загинув.

Пізніше начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda був співробітник МВС Володимир Найда. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДТП
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