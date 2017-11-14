Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко: Президент хоче завадити провести з'їзд партії "Батьківщина"

Вівторок, 14 листопада 2017, 10:28

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що за вказівкою президента її партії не дозволили провести з'їзд в "Українському домі". В Укрдомі заявляють, що це сталося через збій.

Свою заяву Тимошенко зробила під час виступу з трибуни парламенту у вівторок.

За її словами, з'їзд партії мав відбутися 15 листопада. Вона зазначила, що було оплачене приміщення.

"Завтра "Батьківщина" готувала з'їзд в "Українському домі", вже навіть проплатила поміщення, але вчора президент дав команду вигнати нас звідти. Нам відмовили під приводом проведення якогось важливішого заходу. Вважаю, що політика Порошенка - це повернення до всіх традицій Януковича", - заявила Тимошенко.

Нардеп додала, що з'їзд "Батьківщини" відбудеться у будь-якому випадку, навіть якщо його доведеться провести на вулиці.

В свою чергу керівник відділу забезпечення та проведення заходів в "Українському домі" Катерина Оранська підтвердила  "Українській правді", що керівництво міжнародного конгрес-центру відмовило партії "Батьківщина" у приміщенні. Але зазначила, що це сталося через збій у програмі попередньої реєстрації конференц-залів.

"По-перше, не правда, що "Батьківщина" проплатила приміщення. Вони лише попередньо його замовили. Але через збій в інтернет-програмі одне й теж приміщення на той самий час замовили для іншого заходу. Ми вимушені були надати перевагу тим, хто перший здійснив оплату і з ким ми довше співпрацюємо", - сказала Оранська.

Раніше повідомлялося, що партія "Народний фронт" 11 листопада провела перший за три роки з'їзд партії.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщинаПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Тимошенко
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: