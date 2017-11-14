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Кремль попросив великі компанії писати "позитивні новини" - Reuters

Вівторок, 14 листопада 2017, 11:30

Російська влада попросили великі компанії надавати новини, які б "позитивно впливали на ситуацію в країні".

Про це йдеться у семисторінковому документі-листі, направленому компаніям, пише Reuters.

У документі наголошується, що варто приділяти увагу новим робочим місцям, науковим досягненням, новій інфраструктурі. Також вказується про те, як слід писати ці історії.

Міністерство енергетики минулого місяця надіслало інструкції до 45 компаній в енергетичному секторі Росії. Зокрема до "Роснефти", "Лукойла" та "Новатека".

Представлені матеріали повинні бути присвячені в основному двом темам: "Життя стає краще", "Як було. Що стало зараз".

Як передбачає агентство Reuters, позитивний імідж знадобиться Володимиру Путіну напередодні виборів у березні наступного року.

Як відомо, російські законодавці готують законопроект, згідно з яким змусять деякі західні видання реєструватися в РФ, як "іноземні агенти".

Теми: Росіявибори
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