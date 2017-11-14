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Кремль попросил крупные компании писать "позитивные новости" - Reuters

Вторник, 14 ноября 2017, 11:30

Российские власти попросили крупные компании предоставлять новости, которые бы "положительно влияли на ситуацию в стране".

Об этом говорится в семистраничном документе-письме, направленном компаниям, пишет Reuters.

В документе отмечается, что следует уделять внимание новым рабочим местам, научным достижением, новой инфраструктуре. Также указывается о том, как следует писать эти истории.

Министерство энергетики в прошлом месяце направило инструкции 45 компаниям в энергетическом секторе России. В частности, "Роснефти", "Лукойлу" и "Новатэку".

Представленные материалы должны быть посвящены в основном двум темам: "Жизнь становится лучше", "Как было. Что стало сейчас".

Как предполагает агентство Reuters, положительный имидж понадобится Владимиру Путину накануне выборов в марте следующего года.

Как известно, российские законодатели готовят законопроект, согласно которому заставят некоторые западные издания регистрироваться в РФ, как "иностранные агенты".

Темы: Росcиявиборы
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