Рада снова не отозвала проект об антикоррупционном суде

Верховная Рада в очередной раз не смогла проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционных судах, чтобы президент Петр Порошенко мог подать на рассмотрение парламента собственный вариант документа.



На заседании парламента этот вопрос набрал 144 голоса при 226 необходимых.



"В зале очень тяжелая атмосфера", - прокомментировал результаты голосования спикер Андрей Парубий.

Как сообщалось, 13 ноября Парубий выразил надежду, что Верховная Рада сможет на этой неделе проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционном суде, как о том в письме просил президент Петр Порошенко.



"Ранее профильный комитет обратился с просьбой отозвать депутатский законопроект и я поставил его на голосование, однако депутаты не сориентировались и данный вопрос не набрал достаточно голосов", – сказал спикер.



Нардеп от БПП Сергей Лещенко раскритиковал обращение Петра Порошенко к Раде по созданию антикоррупционного суда, и отмечал, что фракции коалиции упорно не голосуют за отзыв законопроекта №6011.