Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ розслідує справу щодо службовців Мін'юсту

Вівторок, 14 листопада 2017, 14:48

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань з боку керівництва Міністерства юстиції. Справу розслідує НАБУ.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських новин".

Слідство підозрює, що порушення закону були допущені при нарахуванні винагород державним виконавцям.

Зазначено, що 2 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками можливого скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 ККУ (зловживання владою).

"Мова йде про факти можливого зловживання службовими особами департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України своїм службовим становищем при нарахуванні та виплаті винагород державним виконавцям", - повідомляє НАБУ.

Досудове розслідування ведуть детективи бюро.

Як повідомлялося, за 2017 рік вісім держвиконавців Міністерства юстиції України отримали понад 23 мільйони гривень винагород.

На початку листопада НАБУ збиралося вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій, проте з невідомих причин цього не зробило.

Теми: НАБУМін'юсткримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: