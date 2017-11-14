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НАБУ расследует дело относительно чиновников Минюста

Вторник, 14 ноября 2017, 14:48

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны руководства Министерства юстиции. Дело ведет НАБУ.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських новин".

Следствие подозревает, что нарушения закона были допущены при начислении вознаграждений государственным исполнителям.

Указано, что 2 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 364 УК (злоупотребление властью).

"Речь идет о фактах возможного злоупотребления служебными лицами департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины своим служебным положением при начислении и выплате вознаграждений государственным исполнителям", - сообщает НАБУ.

Досудебное расследование ведут детективы бюро.

Как сообщалось, за 2017 год восемь госисполнителей Министерства юстиции получили более 23 миллионов гривен вознаграждений.

В начале ноября НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой, однако по неизвестным причинам этого не сделало.

Темы: НАБУМинюсткриминал
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