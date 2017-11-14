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НАЗК узгоджувало з АП висновки перевірок декларацій - співробітниця

Вівторок, 14 листопада 2017, 15:13

Працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

Про це на брифінгу у вівторок заявила директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна.

Вона зазначила, що відповідна зустріч відбулась у вересні цього року.

"Зустріч в Адміністрації президента проводив високопосадовець, який нині претендує на одну із ключових посад в Державному бюро розслідувань. Конкретно від нас вимагалось погоджувати з куратором із АП всі результати перевірок електронних декларацій", - сказала Соломатіна.

"Суть в тому, що було по два висновки перевірки декларацій посадових осіб, одна  - яка не порушувала вимоги законодавства, інша - порушувала. Перед їх публікацією треба було узгоджувати, яку з них можна оприлюднити", - додала вона.

При цьому Соломатіна не уточнила, яку з декларацій в АП рекомендували за підсумком публікувати.

Співробітниця НАЗК відмовилась уточнювати журналістам, хто саме ця людина із АП, як проходила зустріч та інші деталі розмови. Сказала лише, що всі подробиці виклала в своїй заяві до НАБУ.

Також Соломатіна уточнила, що на зустрічі були присутні й інші співробітники НАЗК, які зможуть у суді підтвердити її слова.

В АП працює один із претендентів на пост голови ДБР - Олексій Горащенков. Він обіймає посаду першого заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента і проходив співбесіду на посаду голови ДБР 13 листопада.

Можливо саме він і є тією людиною в АП, з якою, за словами Соломатіної, треба було узгоджувати роботу Нацагентства.

Раніше працівник НАЗК розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

В свою чергу  в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКАдміністрація президента
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