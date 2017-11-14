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The New York Times залишить Крим "спірним"

Вівторок, 14 листопада 2017, 16:43
The New York Times залишить Крим спірним

Співавтор матеріалу в The New York Times зі "спірним" Кримом -  Іван Нечепуренко заявив, що видання не буде змінювати мапу.

Про це журналіст розповів російському виданню РБК.

"Такий же спосіб оформлення карт використовується газетою для всіх спірних територій. Наприклад, для Голанських висот або для Кашміру. Карта перемальовуватись не буде", - зазначив журналіст.

Нечепуренко заявив, що мапа залишиться без змін, незважаючи на критику з боку Міністерства закордонних справ України.

Він також додав, що NYT, скоріше за все, не робитиме жодних додаткових заяв з цього питання.

Як повідомлялося, американське видання The New York Times опублікувало матеріал про Керченський міст з мапою, на якій Крим зображено як спірну територію.

На це звернув увагу відомий шахіст Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна.

МЗС України заявило, що звернеться до редакції газети за роз'ясненнями.

Пізніше прес-служба видання заявила, що вивчає обставини публікації статті.

"Карту зі мною не погоджували. Ми побачили її так само, як і ви", - заявив тоді автор статті Іван Нечепуренко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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