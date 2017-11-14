Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

The New York Times оставит Крым "спорным"

Вторник, 14 ноября 2017, 16:43
The New York Times оставит Крым спорным

Соавтор материала в The New York Times со "спорным" Крымом - Иван Нечепуренко заявил, что издание не будет менять карту.

Об этом журналист рассказал российскому изданию РБК.

"Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет", - отметил журналист.

Нечепуренко заявил, что карта останется без изменений, несмотря на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Он также добавил, что NYT, скорее всего, не будет делать никаких дополнительных заявлений по этому вопросу.

Как сообщалось, американское издание The New York Times опубликовало материал про Керченский мост с картой, на которой Крым изображен как спорная территория.

На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.

МИД Украины заявил, что обратится в редакцию газеты за разъяснениями.

Позже пресс-служба издания заявила, что изучает обстоятельства публикации статьи.

"Карту со мной не согласовывали. Мы увидели ее так же, как и вы", - заявил тогда автор статьи Иван Нечепуренко.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: