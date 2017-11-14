Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропозиції РФ про "місію з охорони місії" неприйнятні – Геращенко

Вівторок, 14 листопада 2017, 19:32

Пропозиції Росії щодо "місії по охороні місії на лінії зіткнення" є абсолютно неприйнятними.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

"Гібридні пропозиціі РФ про "місію по охороні місії на лінії зіткнення" є абсолютно неприйнятними. Миротворці мають бути присутніми на всій тимчасово окупованій території, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону", - зазначила вона.

Вона додала, що українська сторона очікує підтримки у цьому питанні партнерів - членів ООН і Ради Європи.

"Ми виступаємо за те, аби РФ повернулася у міжнародне правове поле та почала, нарешті, виконувати свої зобов’язання. Наслідком російської збройної агресії є понад 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених", - написала Геращенко.

За її інформацією, зростає кількість заручників – наразі 157 українців незаконно утримуються у місцях неволі та в ОРДЛО, десятки в РФ. Крім того, протягом 14 місяців немає прогресу у питанні звільнення бранців.

"Закликала міжнародних партнерів використати всі посередницькі зусилля задля звільнення, як Туреччина, яка сприяла звільненню кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза", - додала перший заступник голови Верховної Ради.

Теми: РосіяГеращенкоДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: