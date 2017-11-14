Пропозиції РФ про "місію з охорони місії" неприйнятні – Геращенко

Пропозиції Росії щодо "місії по охороні місії на лінії зіткнення" є абсолютно неприйнятними.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

"Гібридні пропозиціі РФ про "місію по охороні місії на лінії зіткнення" є абсолютно неприйнятними. Миротворці мають бути присутніми на всій тимчасово окупованій території, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону", - зазначила вона.

Вона додала, що українська сторона очікує підтримки у цьому питанні партнерів - членів ООН і Ради Європи.

"Ми виступаємо за те, аби РФ повернулася у міжнародне правове поле та почала, нарешті, виконувати свої зобов’язання. Наслідком російської збройної агресії є понад 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених", - написала Геращенко.

За її інформацією, зростає кількість заручників – наразі 157 українців незаконно утримуються у місцях неволі та в ОРДЛО, десятки в РФ. Крім того, протягом 14 місяців немає прогресу у питанні звільнення бранців.

"Закликала міжнародних партнерів використати всі посередницькі зусилля задля звільнення, як Туреччина, яка сприяла звільненню кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза", - додала перший заступник голови Верховної Ради.