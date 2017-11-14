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Предложения РФ о "миссии по охране миссии" неприемлемы - Геращенко

Вторник, 14 ноября 2017, 19:32

Предложения России по "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемыми.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Гибридные предложение РФ о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" абсолютно неприемлемыми. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы", - отметила она.

Она добавила, что украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров - членов ООН и Совета Европы.

"Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства. Следствием российской вооруженной агрессии является более 10 тысяч погибших украинцев, больше 20 тысяч раненых", - написала Геращенко.

По ее информации, растет число заложников - пока 157 украинцев незаконно удерживаются в местах неволи и в ОРДЛО, десятки в РФ. Кроме того, в течение 14 месяцев нет прогресса в вопросе освобождения пленников.

"Призывала международных партнеров использовать все посреднические усилия для освобождения, как Турция, которая способствовала освобождению крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза", - добавила первый заместитель председателя Верховной Рады.

Темы: РосcияГеращенкоДонбассАТО
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