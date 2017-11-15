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Комісар ЄС пропонує запровадити санкції проти податкових оазисів

Середа, 15 листопада 2017, 00:04

Єврокомісар з економіки П'єр Московісі вважає, що тільки фінансові санкції змусять податкові оазиси припинити допомогу в ухиленні від податків.

Про це Московісі заявив на засіданні Європарламенту в Страсбурзі, пише DW.com.

"Ні для кого не секрет: як тільки ми націлимося на гаманець, все відразу почне рухатися", - підкреслив єврокомісар.

Він закликав країни Євросоюзу діяти без зволікань. Міністри фінансів країн ЄС на засіданні 5 грудня мають опублікувати чорний список податкових оазисів - країн і територій, які відмовляються від міжнародної співпраці в боротьбі з ухиленням від сплати податків, вважає П'єр Московісі.

Цей список, на його думку, повинен бути "достовірним" і передбачати введення санкцій.

Необхідно покласти край "культурі (банківської - Ред.) таємниці" і забезпечити більшу прозорість сплати податків, заявив далі комісар ЄС.

Податкові оази, за його словами, "трохи схожі на вампірів - для них немає нічого страшнішого світла".

Московісі також запропонував розробити нові, більш прозорі правила звітності для податкових консультантів, юристів і банків, які продають програми, що дозволяють ухилитися від податків, і зобов'язати їх надавати ці програми податковим органам своїх країн.

Якщо з'ясується, що програми нелегальні, компанії, які продають їх, слід притягнути до відповідальності. Якщо програмне забезпечення не порушує податкове законодавство, фінансові органи зможуть з їх допомогою усунути прогалини в законах.

Минулого тижня міністри фінансів країн ЄС домовилися опублікувати чорний список податкових оазисів. Остаточного рішення, які саме санкції слід ввести проти країн, які потрапили в цей перелік, поки не прийнято.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

"Українська правда" у Threads

Теми: офшориЄвропарламентсанкції
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