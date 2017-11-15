Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жебрівський опублікував фото і відео обстріляної "Градами" Бахмутки

Середа, 15 листопада 2017, 10:16

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський виклав у соцмережу фотографії та відео селища Бахмутка, яке у ніч на середу бойовики обстріляли з ракетних систем "Град".

Матеріали розміщені на його facebook-сторінці.

За словами губернатора, ці кадри демонструють наслідки обстрілу.

"На фото й відео самі бачите: зруйнований будинок, вулиця та городи всіяні вирвами у людський зріст, які залишили по собі снаряди "Граду", - пише Жебрівський.

Він повідомив, що ніхто з цивільних внаслідок бомбування не постраждав.

"Мешканці зруйнованого будинку цю ніч провели у родичів. Голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін доповів, що людям вже знайшли тимчасове житло у тому-таки селищі, поки ремонтуватимуть будинок", - розповів голова області.

За інформацією штабу АТО, під час цього обстрілу також постраждали житлові квартали селища Зайцеве.

Зокрема, в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь потрапив населений пункт Кондратівський. Внаслідок обстрілу з РСЗО "Град" частково зруйнований житловий будинок по вулиці Коляденко, 34.

При цьому ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики, застосовуючи РСЗВ "Град" і міномети, обстріляли Бахмутку Донецької області, один із снарядів знищив будинок мирних жителів.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: