Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жебривский опубликовал фото и видео обстрелянной "Градами" Бахмутки

Среда, 15 ноября 2017, 10:16

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выложил в соцсеть фотографии и видео поселка Бахмутка, который в ночь на среду боевики обстреляли из ракетных систем "Град".

Материалы размещены на его facebook-странице.

По словам губернатора, эти кадры демонстрируют последствия обстрела.

"На фото и видео сами видите: разрушенный дом, улица и огороды усеянные воронками в человеческий рост, которые оставили после себя снаряды "Града", - пишет Жебривский.

Он сообщил, что никто из гражданских вследствие бомбардировки не пострадал.

"Жители разрушенного дома эту ночь провели у родственников. Председатель ВГА Зайцево Владимир Весёлкин доложил, что людям уже нашли временное жилье в том же поселке, пока будут ремонтировать дом", - рассказал глава области.

По информации штаба АТО, во время этого обстрела также пострадали жилые кварталы поселка Зайцево.

В частности, в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь попал населенный пункт Кондратьевский. В результате обстрела из РСЗО "Град" частично разрушен жилой дом по улице Коляденко, 34.

При этом никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщалось, на Донбассе боевики, применяя РСЗО "Град" и минометы, обстреляли Бахмутку Донецкой области, один из снарядов уничтожил дом мирных жителей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: