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У НАЗК пояснюють "викриття" своєю "ефективністю"

Середа, 15 листопада 2017, 15:28

В Нацагентстві із запобігання корупції заявили, що напружена ситуація довкола відомства склалась через його активну антикорупційну діяльність.

Про це на брифінгу у середу сказав член НАЗК Олександр Сєрьогін.

За його словами, за останні три місяці Нацагентство показало "надзвичайну ефективність".

"За три останні місяці НАЗК ухвалило 817 рішень. Це більше, ніж за попередні 9 місяців. І це ще далеко не всі результати нашої роботи, які ми згодом оприлюднимо", - сказав Сєрьогін.  

Також він додав, що на наступний рік запланована перевірка 23 державних органів.

"Мабуть наша активна діяльність і стала приводом для подібних дій інших органів", - сказав Сєрьогін.

Він зазначив, що як член НАЗК, готовий до співпраці з правоохоронними органами, "щоб поставити остаточну крапку" у цій справі.

На запитання журналістів, чому на брифінгу не присутня голова НАЗК Наталія Корчак, яку, в першу чергу, і звинуватили у фальсифікаціях в Нацагентстві, Сєрьогін відповів, що в неї є досить іншої роботи.

"В агентстві є поточна основна робота відповідно до законодавстава. Пані  Корчак зайнята іншою роботою, яка стоїть перед НАЗК", - сказав він.

Також Сєрьогін уточнив, що, на його думку, присутність на брифінгу двох членів НАЗК свідчить про позицію всього відомства.

Як відомо, раніше  керівник департаменту фінансового контролю Нацагентства звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

В НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Яна Міланова, УП
Теми: НАЗК
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