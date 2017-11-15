З'явились докази бездіяльності НАЗК щодо декларацій топ-посадовців

Нацагентство з питань запобігання корупції дійсно уникало перевірки декларацій найвищих посадовців держави.

Це випливає з довідки за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя, яка потрапила в розпорядження "Української правди".

Згідно з документом, перевірка виявила факти порушення встановленого механізму аналізу департаментом декларацій чиновників.

Так, у лютому-травні 2017 року у НАЗК було призначено повні перевірки декларацій за 2015 і 2016 роки міністра фінансів Олександра Данилюка, нардепів-радикалів Олега Ляшка та Андрія Лозового, депутата з "Опоблоку" Євгена Балицького, нардепа з "Самопомочі" Олени Сотник, а також чиновниці Державної судової адміністрації Світлани Павлюк.

Але, як зазначається у довідці, особи, відповідальні за перевірки усіх декларацій, окрім Балицького, не направили жодного запиту про отримання відомостей, необхідних для такої перевірки – ані з реєстрів, ані з баз даних, ані з інших джерел.

Аналіз роботи НАЗК показав, що строки перевірок вищезазначених звітів про доходи сплили, але рішення про їхні результати так і не були ухвалені.

Також у довідці зазначається, що під час відповідних перевірок агентство не застосовувало автоматизовану систему моніторингу відповідності витрат декларантів отриманим ними доходам, що мало негативний вплив на якість аналізу та його тривалість.

Як повідомлялося, раніше член Нацагентства із запобігання корупції, яка і призначала вищезазначені перевірки, Ганна Соломатіна заявила, що НАЗК не перевіряє декларації топ-чиновників.

Зокрема, за її словами, в лютому 2017 року розпочалися перевірки восьми депутатів та одного міністра, серед яких Ляшко, Нестор Шуфрич, Сотник, Балицький. Але жодного запиту в жоден орган не направили. Тобто ці перевірки не проводили.

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Євген Кізілов, УП