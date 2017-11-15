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НАЗК не перевіряє декларації топ-чиновників- співробітниця

Середа, 15 листопада 2017, 12:13
НАЗК не перевіряє декларації топ-чиновників- співробітниця

Керівник одного із департаментів Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що більшість декларацій, які перевіряє НАЗК, належать сільським головам, які мають мінімальні доходи.

Про це вона повідомила в інтерв'ю журналісту "Української правди": Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової.

"Сьогодні з тих 90 декларацій, які перевіряють, це більшість – сільські голови, у яких смішні доходи. Це замість того, щоб перевіряти топ-чиновників, у яких мільйоні доходи", - сказала Соломатіна.

За її словами, наразі перевірено всього 91 із 1,5 мільйонів декларацій, які зареєстровані в системі.

Соломатіна зазначила, якби їх перевірка відбувалась в електронному вигляді, то робота зі звірки даних відбувалась б за 12-13 годин та була б значно прозорішою, ніж зараз.

"Якби перевірка декларацій відбувалася в електронному вигляді, це була б одна ситуація. А сьогодні все йде в ручному режимі. За таких умов роботу НАЗК потрібно припинити. Сенсу від такого агентства немає", - сказала вона.

Як відомо, 14 листопада співробітниця Нацагентства звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Пізніше  в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Українська правда

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Теми: НАЗКдеклараціїскандал
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